Tempesta di vento, danni nel Torinese: le raffiche a oltre 200 km/h proseguono anche oggi

Una potente tempesta di vento Foehn si è abbattuta nella notte su tutto il Torinese e proseguirà per tutta la giornata di oggi. Aria calda con raffiche oltre i 200 km/h he ha fatto salire le temperature, ma soprattutto nelle valli ha provocato diversi danni per cui è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Dalla valle di Susa al Pinerolese piante pericolanti, lamiere e impalcature di ponteggi divelte e finite in mezzo alla strada. A Villar Perosa, un pino è caduto su dei cavi dell'energia elettrica e si è riversato nel cortile di un residente. Anche a Piossasco in via Pinerolo un albero si è abbattuto in strada all'altezza dei portici Tosco. La centralina meteo della Sacra di San Michele ha toccato questa notte i 228 Km/h: non era mai successo da quando è stata installata la centralina.

A Torino un albero è caduto in corso Agnelli, all'angolo con via Filadelfia, invadendo la carreggiata e rendendo necessaria una deviazione della linea 10 in entrambe le direzioni da corso Tazzoli, corso Unione Sovietica, corso Einaudi. Bus sostitutivi nel tratto scoperto. Al momento non si registrano feriti. Problemi anche nella cintura sud. A Vinovo una casa è stata scoperchiata in via dei Platani: i residenti sono stati evacuati e ora dovranno trovare una provvisoria sistemazione con l'aiuto del Comune.

A Nichelino, in via Bersezio, è crollata invece l'impalcatura di un palazzo. Una trave, trascinata dalle raffiche di vento, si è conficcata nella parete di un condominio: danni ingenti, che hanno riguardato anche le vetture parcheggiate.Il forte vento ha creato disagi anche ai servizi turistici e culturali. Come per esempio il servizio ascensore della Mole Antonelliana: il trasporto da e per la cima del simbolo di Torino è stato sospeso proprio a causa delle raffiche.

Pure il mondo dell'agricoltura sta scontando la sua tassa a questa ondata di maltempo. Si stima, dicono da Coldiretti Torino, "che già oggi, si è toccato il milione di euro. Al momento, i territori più colpiti risultano essere il Canavese, il Ciriacese, la Bassa valle di Susa, la zona ovest di Torino".Secondo il rapporto fatto dall'associazione di categoria, durante la notte sono stati scoperchiati tetti di pagliai e fienili oltre a tettoie di stalle e tunnel di coltivazione. Molte strade vicinali di accesso ai campi sono interrotte a causa degli alberi caduti: gli agricoltori le stanno liberando con i loro mezzi. Grande spavento, in particolare, per gli allevatori che hanno dovuto tranquillizzare i loro animali terrorizzati che, nel panico, hanno rischiato di ferirsi.

"I nostri soci – dice il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - ci stanno comunicando danni davvero rilevanti, anche su strutture di recente costruzione realizzate seguendo l’esperienza degli agricoltori che, da generazioni, abitano il territorio. Ma un vento così eccezionale non lo immaginava nessuno. Come sindacato siamo vicini ai nostri soci e a tutte le aziende agricole. Di fronte a disastri come questi dobbiamo sentirci come una grande famiglia e non fare mancare la nostra solidarietà. I nostri uffici zona, sono, naturalmente, a disposizione delle aziende".

Di fronte al vento caldo (ben 18 gradi) e secco che soffia su boschi e pascoli senza neve, asciutti da settimane senza pioggia, è alto il rischio di incendi innescati da piromani che attendono proprio i giorni di vento per appiccare il fuoco. «Raccomandiamo a tutti gli agricoltori e a tutti i cittadini la massima vigilanza contro il triste fenomeno degli incendi nei giorni di vento che, nelle nostre valli e nelle fasce pedemontane, a ogni inverno secco, provocano disastri immani al patrimonio forestale e ai pascoli. Vigilanza anche per le aziende agricole di queste stesse zone colpite dal vento dove in questi ultimi anni si sono verificati troppi incendi a danno, soprattutto, di pagliai e fienili».