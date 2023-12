Questa mattina, venerdì 22 dicembre, una squadra della Protezione civile di Vigliano Biellese, in seguito ad una a segnalazione, è intervenuta sulla Via per Ronco per rimuovere una grossa pianta che occupava la carreggiata e su corso Avilianum interessata dalla caduta di rami che potevano essere un pericolo per gli automobilisti.