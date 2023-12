Vigliano, auto contro un mezzo in sosta in piena notte: il conducente viene denunciato (foto di repertorio)

Incidente stradale con feriti a Vigliano Biellese. È accaduto poco dopo la mezzanotte di oggi, 22 dicembre, lungo via Milano: stando alle prime ricostruzioni, un’auto è finita contro un mezzo in sosta.

A bordo due uomini, rimasti feriti nello schianto e trasportati dal 118 in ospedale per le cure del caso. Alla fine, il conducente del veicolo, un 52enne residente fuori provincia, è stato deferito per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari.

Anche il mezzo è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi.