A bordo della sua bici viene travolto da un'auto in corsa. A finire all'ospedale, con lievi ferite, un uomo di origini cinesi.

Il sinistro è avvenuto nella giornata di domenica nel comune di Valdengo, in prossimità della rotonda tra via Verdi e via Adua. Il ciclista è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Avrebbe riportato una prognosi di circa 10 giorni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale.