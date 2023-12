Sordevolo, il sindaco Alberto Monticone ricorda Silvio Mossetti: “Colonna portante, lascia grande vuoto”

“La scomparsa di Silvio Mossetti lascia un grande vuoto in tutti noi. Era una delle colonne portanti della comunità di Sordevolo”. A dichiararlo il sindaco Alberto Monticone.

E aggiunge: “Silvio era una persona generosa e buona. È sempre stato in prima linea per il suo paese e la sua frazione, collaborando attivamente con la parrocchia, l'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e il Comune, dove per 50 anni ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Fondamentale il suo apporto nelle origine storiche delle tradizioni e degli usi di Sordevolo. Valente storico, studiava le carte e i documenti locali approfondendo e chiarendo ogni risvolto. Silvio era l'anima di questi luoghi, mancherà terribilmente a tutti noi”.