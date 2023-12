Semaforo pericolante per il forte vento, a Mongrando chiuso un tratto di provinciale

A Mongrando un tratto della provinciale 338 è chiusa tra via Monticello e via Maghetto.

A richiedere il provvedimento sono stati i Vigili del Fuoco, in quanto per via del forte vento il semaforo che regola l'incrocio è pericolante.

La zona è stata quindi transennata e sarà riaperta al traffico solamente quando il semaforo verrà messo in sicurezza.