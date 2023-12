Il Biellese oggi venerdì 22 dicembre, in queste ore, è ancora nella morsa del Fohen, e continuano le rimozioni degli alberi pericolanti dalle sedi stradali. Il vento è talmente forte che in alcune zone come a Graglia questa mattina è arrivato a soffiare oltre a 100 km/h.

E oltre ai Vigili del Fuoco, ad essere impegnati in vari interventi ci sono anche le squadre AIB, che in questo momento si trovano al Tracciolino.