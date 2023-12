Piante su strada e tetti, tegole volate via, danni a mezzi: il foehn piega il Biellese (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it e lettori)

Le forti raffiche di foehn stanno mettendo a dura prova il Biellese. Da ieri sera sono numerosissime le richieste di intervento dei Vigili del Fuoco in tutto il territorio per piante pericolanti o in mezzo alla strada, tetti scoperchiati, problemi alla linea e alla corrente, danni a cose e mezzi in sosta.

Sembra che a Graglia siano state registrate raffiche di oltre 100 km orari. In azione le squadre di Biella, Cossato e Ponzone, insieme alle unità AIB. Dalle informazioni raccolte si segnalano diversi alberi caduti a macchia di leopardo in tutta la provincia: viabilità deviata sulle Provinciali di Lessona-Masserano e Graglia-Netro.

A Cossato, stando al racconto di alcuni residenti, alcune recinzioni hanno invaso la carreggiata a causa del vento e creato non pochi disagi alla circolazione intorno alle 7 di oggi nella centralissima via Mazzini. Soprattutto molti pullman di passaggio a quell'ora hanno fatto molta fatica a passare. Fortunatamente alcuni passanti si sono prodigati a dare un contributo per la messa in sicurezza della strada, assieme ai Vigili del Fuoco.

A Biella è attualmente chiusa la Strada della Nera per una grossa pianta caduta, sul posto gli agenti della Polizia Locale. A Casapinta si evidenziano i danni maggiori: un albero è finito sopra un tetto mentre un altro risulta scoperchiato con tegole finite su un veicolo. A Capovilla, frazione di Lessona, un’altra pianta è finita su un mezzo mentre sulla Provinciale Andorno-Callabiana ha avuto luogo un incendio di un cavo dell’alta tensione a terra. L'elenco dei danni è destinato ad aggiornarsi di ora in ora.