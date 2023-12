Piante a terra e cavi tranciati, Torrazzo è ancora senza energia elettrica FOTO

Giornata da dimenticare per i cittadini di Torrazzo. Dalle 5 di questa mattina, a causa delle intense raffiche di foehn, il paese è senza energia elettrica per via di alcuni cavi tranciati da una pianta. Al momento, il problema non è stato risolto e i tecnici della rete elettrica stanno piazzando un gruppo elettrogeno di emergenza per alimentare il piccolo borgo della Valle Elvo.

Sul fronte della viabilità, è stata riaperta dalle 17 di oggi, 22 dicembre, la Provinciale per Sala Biellese, precedentemente chiusa. Inoltre, si segnalano altri interventi per il taglio e la rimozione delle piante crollate a terra tra volontari, personale comunale e membri dell'amministrazione.

“Siamo stati in contatto con i Vigili del Fuoco e i tecnici preposti, speriamo che la situazione si risolva al più presto“ ha commentato il sindaco Luigi Graziano.