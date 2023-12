Biella, scontro auto-bici in corso Europa: uomo in codice giallo al Pronto Soccorso (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

È finito al Pronto Soccorso, in codice giallo, l'uomo che, a bordo della sua bici, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'auto guidata da una donna.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, 22 dicembre, in corso Europa, a Biella. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al biker, messo immediatamente sulla barella e condotto cosciente in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabilirà la dinamica esatta dell'accaduto.

Sempre in queste ore, si è registrato un altro incidente in città tra Corso Risorgimento e via Tripoli: in questo caso non ci sarebbero feriti.