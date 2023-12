Ancora disagi per il foehn, albero danneggia un'auto Sostegno. Pianta trancia cavo sulla via per Masserano (foto di repertorio)

Si allunga l'elenco degli interventi nel Biellese per le forti raffiche di foehn. Oltre alle diffuse e saltuarie interruzioni di erogazione elettrica in tutto il territorio (riattivate nel frattempo dai tecnici preposti), è stata segnalata un'altra auto in transito danneggiata dopo l'impatto con una pianta caduta sulla carreggiata. È successo nel comune di Sostegno.

Un altro albero, invece, ha tranciato un cavo della linea telefonica a Lessona, sulla via per Masserano. Anche in questo caso, il servizio è stato ripristinato. Presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri di Masserano e Coggiola. Al momento non risultano feriti e i danni sono in fase di quantificazione.