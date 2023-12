Provincia di Biella, rinnovato l’Ufficio Relazioni col Pubblico, Caucino: “Alle parole seguono i fatti”.

Si è tenuta giovedì 21 dicembre l’inaugurazione degli spazi della Provincia di Biella destinati agli uffici URP (Ufficio Relazioni col Pubblico), che da tempo avevano subito spostamenti e modifiche per questioni di riqualificazione. Il ritorno alla normalità è stato decretato dall’operazione di ammodernamento, spinto dall’assessore provinciale al Personale, Chiara Caucino: “Intendo ringraziare il Settore Patrimonio per essersi adoperato affinché i lavori potessero essere portati a termine e tutti coloro che hanno subito disagi nella fase di trasloco, che si sono impegnati al servizio del territorio. Una promessa, questa, che è stata mantenuta per favorire il personale e la risposta ai cittadini, che oggi verranno supportati al meglio. Il nostro obiettivo è di garantire a tutti un ambiente confortevole e in linea con gli standard di salubrità e questo, a causa dell’umidità, era compromesso”.

Durante l’esecuzione dei lavori i dipendenti sono stati temporaneamente trasferiti e ieri hanno avuto la possibilità di ritornare negli stessi ambienti. La notizia è stata accolta di buon grado dal personale provinciale, che al termine dell’inaugurazione ha omaggiato l’assessore con un ringraziamento corale.

“Ora i cittadini, rivolgendosi agli enti territoriali avranno la possibilità di trovare risposta a tutte le domande di cui necessitano. Colgo l’occasione per augurare a tutti Buon Natale” conclude l’assessore.

All’inaugurazione erano presenti il dirigente del Patrimonio immobiliare della Regione, Alberto Siletto; gli assessori del Comune di Biella Barbara Greggio, Silvio Tosi e Isabella Scaramuzzi, la consigliera provinciale, Barbara Cozzi e il comandante provinciale dei Carabinieri di Biella, Mauro Fogliani.

Lo sportello sarà aperto tutti i giorni, presso la sede della Provincia di Biella, in Via Quintino Sella, 12 (a piano terra): il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00; il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.