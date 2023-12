ITS Academy, approvati 49 percorsi formativi, Chiorino: “ITS Piemonte è un sistema vincente”.

“Con il Sistema ITS Academy investiamo sui giovani e sul loro futuro per favorire l'occupazione e rispondere alle necessità delle imprese con la formazione professionale specializzata. Un sistema che ha già dimostrato di essere vincente in Piemonte, con l'80% dei ragazzi che, a un anno dal diploma, ha un contratto di lavoro. Con i nuovi percorsi formativi 2023-2025 continuiamo a garantire una enorme e significativa opportunità per tutti grazie al biennio formativo svolto in aula, anche attraverso stage in azienda, e con il 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli ITS sono una parte strategica del Made in Italy perché svolgono un ruolo fondamentale per il sistema economico e produttivo della nostra Nazione”. Così l’Assessore al Lavoro, Istruzione e Merito della Regione Piemonte Elena Chiorino commenta l'approvazione da parte della Regione dei 49 percorsi formativi ITS biennali (2023-2025) presentati dalle 7 Fondazioni ITS Academy del Piemonte.

Tutti i percorsi formativi ITS, rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria superiore che intendono specializzarsi in uno dei settori trainanti dell’economia piemontese, verranno avviati entro il 2023 e saranno interamente finanziati, quindi gratuiti per l’utenza, con risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo + (10 milioni di euro), nazionali (4,3 milioni di euro) nonché, con riferimento a questo biennio di attività e anche per almeno il prossimo biennio, con risorse PNRR (44,6 milioni di euro). Grazie a tali risorse saranno inoltre garantite borse di studio, la formazione dei docenti, le attività di orientamento e il sostegno per lo svolgimento degli stage (anche all’estero).

Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) piemontesi (ITS per la mobilità sostenibile, aerospazio meccatronica, ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ITS agroalimentare per il Piemonte, ITS biotecnologie, ITS per il turismo e attività culturali, ITS nuove tecnologie per il made in Italy sistema moda - tessile abbigliamento e moda, ITS professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili) rappresentano dunque il fiore all’occhiello della formazione terziaria professionalizzante piemontese e, grazie alle performance conseguite a livello nazionale in ordine alla qualità dei percorsi, alla crescente affluenza di allievi e alla capacità di agevolare una loro transizione verso il lavoro, stanno beneficiando di ulteriori risorse ogni anno da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Imparare lavorando: è questa la ricetta grazie alla quale gli ITS Academy rappresentano una formula vincente che garantisce a chi li frequenta momenti d’aula (anche con docenti che provengono dal mondo del lavoro) e periodi consistenti di stage in azienda. Più dell’80% dei giovani diplomati ITS Academy entro un anno dal conseguimento del titolo trova un’occupazione in un settore produttivo coerente con gli studi effettuati.