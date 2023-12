Camera di Commercio Alto Piemonte, tanti auguri: celebrati i tre anni di attività

Per festeggiare il traguardo dei tre anni di attività la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte lancia la sua pagina istituzionale su LinkedIn. Da dicembre 2020 ha infatti preso vita il nuovo Ente camerale, diventato il punto di riferimento per le imprese e i territori delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Attraverso la pagina LinkedIn la Camera di Commercio offre un ulteriore canale per comunicare meglio con le aziende e il mondo economico, data la caratterizzazione business del social. L'obiettivo è fornire uno strumento in più per conoscere le iniziative promosse dall'Ente camerale, partecipare a bandi di contributo e corsi di formazione e rimanere sempre aggiornati sulle attività di interesse per la propria realtà lavorativa.

«A tre anni dall’accorpamento, possiamo affermare che l’Ente camerale ha assunto una fisionomia e una concretezza operativa» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «I riscontri ottenuti ci spronano a proseguire con impegno la nostra mission di sostegno alle imprese e al loro sviluppo, consapevoli che le mutevoli condizioni economiche e le tensioni geopolitiche mondiali pongono ogni giorno nuove sfide, che richiedono una spiccata attitudine al cambiamento. Molto può essere ancora migliorato, ma molto è già stato fatto e come Ente guardiamo avanti e in particolare al nuovo anno che ci aspetta animati dalla volontà di rimanere vicini ai territori e a chi fa impresa, di ogni settore e dimensione».

Un impegno, quello profuso nell’accompagnamento alle imprese del quadrante, confermato anche dai dati raccolti in occasione della Giornata della Trasparenza. Nel 2023, in particolare, sono stati lanciati bandi di contributo a fondo perduto sui temi della certificazione delle competenze, della transizione ecologica e della digitalizzazione, con stanziamenti rispettivamente di 90mila, 150mila e 180mila euro.Anche sul fronte dell’orientamento e della formazione l’Ente camerale ha svolto un ruolo attivo realizzando corsi di formazione gratuiti diretti a studenti e docenti, così come alle imprese.

Nel primo caso sono stati coinvolti 172 insegnanti e 2.156 alunni delle scuole medie superiori del quadrante, con percorsi dedicati a robotica, imprenditorialità, digitale e sostenibilità. Per quanto riguarda, invece, il mondo delle aziende sono oltre 1.200 i partecipanti agli eventi formativi gratuiti legati alla valorizzazione turistica del territorio e agli strumenti digitali per il marketing e la gestione aziendale. Non è mancato il supporto all'internazionalizzazione delle imprese che, grazie anche a Fedora, Azienda Speciale della Camera di Commercio, hanno potuto usufruire di servizi di mentoring e tutoraggio per le esportazioni, oltre a percorsi formativi su dogane ed export e all'organizzazione di incontri b2b con operatori stranieri in settori strategici per il territorio.Proprio in quest’ottica, l’ente camerale ha ospitato quest’anno a Stresa e Verbania la 22a edizione della Borsa Internazionale dei Laghi, il più grande evento di incoming buyer dedicato al turismo lacustre, che ha registrato la partecipazione di 74 operatori stranieri per un totale di oltre 1.900 incontri d’affari.

L’organizzazione dell’evento ha rimarcato la grande attenzione che la Camera di Commercio riserva alla promozione del territorio dell’Alto Piemonte come destinazione turistica unica e integrata. Per questo settore, sono stati organizzati quest’anno diversi tour informativi sul territorio di agenzie di viaggio straniere, incontri di formazione per imprese di settore oltre alla realizzazione di video promozionali e il sostegno alla pubblicazione della Guida di Repubblica “Piemonte - Le Terre dei laghi Maggiore, D’Orta e Mergozzo”.

L'abitudine all'utilizzo del Cassetto digitale dell'imprenditore si sta diffondendo sempre di più tra gli operatori economici del quadrante: sono infatti più di 23.357 coloro che lo utilizzano stabilmente nella loro attività quotidiana, numero destinato ad aumentare grazie alla recente possibilità di accesso tramite app. La fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione avviene sempre di più on line e questo giustifica il grande numero di firme digitali emesse che, tra nuovi rilasci e rinnovi, ha raggiunto quota 5.662.Ancora in crescita sono i ricorsi all'ente camerale per le mediazioni, che quest'anno sono state 263 per un valore medio superiore ai 784mila euro. Segnale di una fiducia crescente verso gli strumenti di giustizia alternativa garantiti da un'istituzione terza quale la Camera di Commercio. Si segnalano anche le 202 registrazioni effettuate tra marchi e brevetti nel corso dell'anno, abitualmente sintomo di vitalità del territorio in termini di innovazione.

Il video della Giornata della Trasparenza è visibile dal sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it mentre la pagina istituzionale su LinkedIn è raggiungibile all’indirizzo linkedin.com/company/camera-commercio-pno.