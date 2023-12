Babbo Natale è arrivato nelle case popolari di Biella: distribuiti più di 700 panettoni

Questo pomeriggio, infatti, sono stati distribuiti più di 700 panettoni agli inquilini del Villaggio Lamarmora di Biella, grazie al contributo di Federcasa Piemonte, Atc Piemonte Nord, e RotarAct di Biella. Questa iniziativa era partita un anno fa da Torino su iniziativa del presidente di Federcasa, Fabio Tassone, e grazie alle interlocuzioni con l’assessore regionale alle Politiche per la Casa, Chiara Caucino, è approdata anche a Biella.

Alla distribuzione dei tipici dolci natalizi era presente l’assessore Caucino, lo stesso Tassone, il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, il sindaco, Claudio Corradino, oltre ad altri esponenti del territorio e ai rappresentanti delle associazioni. L’iniziativa, arrivata come un inatteso regalo di Natale, ha colto nel segno: gli inquilini, sorpresi da questo gesto di generosità, hanno apprezzato molto.

Molto soddisfatta si è detta l’assessore alle Politiche per la Casa, Chiara Caucino: «Vedere i sorrisi sinceri delle persone, poter donare loro qualcosa di piccolo ma importante, pensare di avergli, anche solo per un attimo, scaldato il cuore e dato speranza per il futuro, è un’emozione impagabile e per questo ringrazio per l’interlocuzione Federcasa, Atc Piemonte Nord e tutti gli sponsor per la sensibilità dimostra per l’idea avuta dal presidente Tassone, di estendere a Biella questa importante iniziativa, che auguro possa trovare sempre più sostegno e che possa essere estesa. In questi casi si capisce sulla propria pelle, che la massima “fare solidarietà fa piacere tanto a chi la pratica quanto a chi la riceve”, sia davvero azzeccata».

«Questa iniziativa, come a Torno così a Biella - spiega il presidente di Federcasa, Fabio Tassone, assume a nostro avviso un forte significato simbolico, specie in questo momento storco. Ci sembrava giusto - ha sottolineato Tassone - anche a Biella dare un dolce regalo a tutti i nostri inquilini facendo gli auguri di buone feste. Un piccolo gesto che vuol significare vicinanza alle nostre famiglie che vivono nelle case popolari».

«In questo particolare momento - aggiunge il presidente di ATC Piemonte Nord, Marco Marchioni - questa iniziativa assume un’importanza ancora maggiore perché non dobbiamo dimenticarci che non è purtroppo più scontato che tutti possano permettersi un panettone, il dolce tipico del Natale e delle Feste degli italiani, in particolare qui al Nord. Ringraziando quindi Federcasa e le associazioni che hanno contribuito, auspico che il prossimo anno questa iniziativa possa essere estesa ulteriormente, interessando tutte le altre aree del Quadrante Nord».

«Il Comune di Biella - spiega il sindaco Corradino - insieme a Federcasa Piemonte, ATC Piemonte Nord, Rotaract Club Biella e Leo Club Biella ha provveduto a distribuire i panettoni solidali alle famiglie dei complessi popolari del territorio. Sul territorio di Biella è stato individuato il complesso popolare ATC zona Villaggio Lamarmora. Alla distribuzione dei panettoni, per il Comune, ha partecipato, oltre al sotoscritto il consigliere comunale Alessio Ercoli».