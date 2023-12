Alla Provincia di Biella 600mila euro stanziati da Regione Piemonte per investimenti nella viabilità

Segno della visione unica che Provincia di Biella e Regione Piemonte hanno sul futuro della Strada Trossi che passa dal così detto “raddoppio”, ben 200mila euro saranno investiti per una nuova rotatoria sulla SP 230 a Villanova Biellese.

«Voglio ringraziare Regione Piemonte e l’Assessore alle Opere Pubbliche Marco Gabusi per lo stanziamento di 4 milioni di euro destinato alle Province che consentirà di investire direttamente sulla viabilità e sulle intersezioni più pericolose, migliorando sicurezza e percorribilità dei nodi più critici - commenta il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo - Significativo è il fatto che si sia scelto di destinare una parte dei 600mila euro assegnati alla nostra Provincia, proprio su una rotatoria lungo la Strada Trossi che rappresenta la principale via di collegamento tra Biella ed i paesi a sud del capoluogo, nonché con la parte bassa della Provincia, dove ci sono gli innesti con l’autostrada. Dalla destinazione che si è scelta di dare a questo finanziamento, è ancora più evidente il fatto che il raddoppio della Trossi, che ne permetterà la messa in sicurezza e la fluidità di scorrimento (considerati i 1600 passaggi di veicoli all’ora) sia un’operazione concordata, spinta e fortemente voluta anche dalla Regione Piemonte».

Alla Provincia di Biella andranno quindi, oltre ai 200mila euro per la rotatoria sulla SP 230 a Villanova Biellese, 200mila euro per la sistemazione dell’incrocio tra la SP 305 e la SP 400 a Cerrione e 200mila euro per la rotatoria tra la SP 232 e la SP 113 a Valdilana, frazione Lora, altri due punti critici in sicurezza e transitabilità. Ogni Provincia riceverà anche 40mila euro per il monitoraggio automatizzato del manto stradale, che consentirà di verificare in profondità, solo con l’utilizzo di telecamere ad alta tecnologia, lo stato delle vie più importanti.