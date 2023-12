Valdilana: dal Comune contributi ad enti e ad associazioni per 14.500,00 euro

La giunta comunale di Valdilana ha deliberato uno stanziamento di 14.500,00 euro per enti e ad associazioni del territorio come riconoscimento della loro valenza educativa e sociale.

Nel dettaglio, a ricevere i contributi vanno alla Pro Loco Trivero (Euro 1.000,00) contributo per rinfreschi, eventi, inaugurazioni organizzati nell’anno 2023 in collaborazione con l’Amministrazione comunale; A.S.D. Compagnia Arcieri del Dahu (Euro 700,00) contributo per evento “Festa d’autunno” organizzato in data 30.09-01.10.2023; Pro Loco Mosso (Euro 700,00) contributo per promozione del territorio ed organizzazione del Presepe Gigante di Marchetto in occasione del Natale 2023; Associazione Passaggio a Oriente (Euro 2.000,00) contributo per attività di tutoraggio in occasione del progetto Agorà istituito dal CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Biella e Vercelli; Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” (Euro 1.000,00) contributo per progetto “Gemellaggio con la Scuola Dieffe di Valdobbiadene” in occasione del SIGEP, Salone Internazionale del Gelato e della Pasticceria di Rimini, in continuità con l’anno 2022; Associazione Musicale Euphoria (Euro 2.000,00) contributo per attività concertistica svolta nell’anno 2023 in occasione di manifestazioni ed eventi; Atelier Impresa Sociale (Euro 1.500,00) contributo per attività ordinarie svolte nell’anno 2023; Associazione Culturale La Finestra sull’Arte (Euro 500,00) contributo per attività ordinarie svolte nell’anno 2023; Circolo Ricreativo di Frazione Vioglio n. 12 (Euro 1.800,00) contributo per interventi di ristrutturazione dell’immobile sede del Circolo donato all’ex municipalità di Soprana con atto rep. 817 del 20.07.2013; Santuario Madonna della Brughiera (Euro 2.500,00) contributo per attività straordinaria svolte nell’anno 2023 relativamente al restauro di affreschi presenti nella Via Crucis di Fraz. Bulliana/ Santuario della Brughiera; Parrocchia di Sant’Eusebio (Euro 300,00) contributo per rimborso copertura spese e utenza pulizie dei locali adibiti a servizio scolastico di post scuola, come da convenzione rep. 421 del 04.10.2023; Compagnia La Piccola (Euro 200,00) contributo per spettacolo teatrale “Le giovani raccontano Emanuela Loi” in occasione dell’intitolazione della scuola primaria di Frazione Ronco a Emanuela Loi; Associazione Mafalda VocidiDONNE Odv (Euro 300,00 )contributo per laboratorio rivolto ai bambini della scuola primaria di Frazione Ronco in occasione del progetto “Percorsi di legalità: Valdilana Educa.