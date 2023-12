Trofeo Coni Winter Edition e Duathlon Giovanile a Torino: protagonisti i giovani di Valdigne Triathlon FOTO

In una giornata storica per lo Sport Italiano, il Triathlon entra nelle competizioni del Trofeo CONI Winter Edition! In una gara bellissima, con Fabio D'Annunzio a fare da speaker, le giovanissime rappresentative regionali si sono date battaglia sportiva nella gara di Winter Triathlon tra le nevi alpine, correndo, pedalando e sciando nell'ultima frazione di sci di fondo! Il team valdostano composto da Leonardo Casarotto, Cecilia Lorenzoni, Mattia Carnesecca e Cecile Borbey era la perfetta sintesi dei Tre Team Valdostani (Valle d'Aosta Triathlon Club, TriSports Team e Valdigne Triathlon).

Entusiasta l’olimpionica Bea Lanza che ha dato supporto al Team valdostano organizzato dalla Delegazione VdA grazie a Maria Viscio e Giunia Chenevier. Per i 4 giovani, 5° posto finale e tanto divertimento. Domenica 17 dicembre si è disputato il Duathlon di Torino nel bellissimo anfiteatro naturale del Parco della Pellerina, con l'organizzazione di Torino Triathlon.

Presenti per i colori di Valdigne Triathlon tre giovani moschettieri: l’alessandrino Kasian Giacobone, bronzo tra gli YA; il torinese Lorenzo Strazzari, 4° sempre tra gli YA e il biellese Lorenzo Ramella Pollone, 6° tra gli Esordienti! Ora i giovani atleti sono pronti a preparare la stagione agonistica 2024!