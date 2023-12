Rally & Co, Leonardo De Grandi premiato al campionato Kartsport Circuit, FOTO

Grande soddisfazione in casa Rally & Co e per Leonardo De Grandi in occasione delle premiazioni finali del campionato Kartsport Circuit svoltesi domenica 17 dicembre a Pessano con Bornago in provincia di Milano.

Due le vittorie assolute in carniere per il piccolo driver di Postua, primo assoluto in Mini kart nonché primo nella categoria mini kart gr3 under 10 vincendo un assegno di 900 euro piu’ che meritato. Dopo una stagione stellare quasi sempre sul gradino piu’ alto del podio Leonardo si prepara alla stagione 2024, presentata nella stessa serata dagli organizzatori , composta da 14 gare con due apparizioni sulla pista biellese di Viverone il 5 maggio ed il 29 settembre entrambe con coefficiente maggiorato ad 1.5 nel conteggio dei punti da assegnare.