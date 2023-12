Finale col botto per la stagione 2023 della ASD Rollerblot, FOTO

Un 2023 da ricordare per le atlete della ASD Rollerblot. La sezione di Vigliano della società vercellese quest'anno ha partecipato a tre fasi del campionato MSP, gareggiando contro avversarie provenienti sia dall'Italia che dall'Estero. Ultima in ordine di tempo, la fase interregionale che si è tenuta a Novara nel mese di dicembre e che ha visto molte atlete giallo-blu sul podio.

Medaglia d'oro per Cecilia Proietti (categoria GRANDI livello 5) e per Viola Passuello (categoria MASTER livello 5) che hanno eseguito i loro dischi gara con sicurezza e precisione. Secondo gradino del podio invece per Agnese Negro (categoria MEDI livello 3), Martina Zanchetta (categoria PROFESSIONAL livello 3) e Alessandra Averono (categoria CUCCIOLI B livello 2). Nonostante qualche piccola sbavatura, hanno ottenuto ottimi punteggi giocandosi il titolo più alto per pochi decimi. Buone anche le performances di Alice Acquadro (categoria MEDI livello 3) e di Bianca Argentero (categoria MEDI livello 2) che al loro primo impegno agonistico hanno sfiorato il podio con un meritato 4° posto. La categoria GRANDI livello 3 ha visto la partecipazione di ben 4 atlete della Rollerblot: Beatrice Dalla Mora, nettamente migliorata e arrivata in quinta posizione, Adele Merrina, che alla sua prima esperienza in campo interregionale si è qualificata sesta, Alice Zanchetta, penalizzata dalla troppa agitazione e scivolata al settimo posto, e Mariapia D'Errico, che reduce da un infortunio ha comunque portato a termine la gara classificandosi ottava. L'emozione ha giocato un brutto scherzo anche a Sofia Nevolo (categoria MASTER livello 3) e Erika Mareschi (categoria PROFESSIONAL livello 4), arrivate rispettivamente quinta e settima. Un importante ritorno invece per Viola Foscale (categoria UNDER 4 livello 1) che dopo 3 anni di stop dalla carriera agonistica si è rimessa in gioco ed è tornata a gareggiare. Per lei un quarto posto che vale come un podio.

Una stagione positiva che ha premiato il lavoro svolto dall'allenatrice Elisa Negro: grazie ai risultati ottenuti, infatti, nella classifica finale MSP la ASD Rollerblot si è posizionata al 31° posto su 64 società partecipanti, un risultato di tutto rispetto soprattutto considerando che ha aderito soltanto a 3 delle 12 fasi organizzate.

A conclusione di questa grande annata, sabato 23 dicembre alle ore 16.00, nella palestra comunale di Vigliano Biellese, si terrà il saggio di Natale che vede la partecipazione di tutte le atlete, dalle più piccole alle veterane, coinvolte insieme in una toccante rappresentazione della natura e dei suoi 4 elementi.