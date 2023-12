Pd, M5S e lista Revello uniscono le forze: a Cossato lista civica con Cavalotti candidato sindaco

A Cossato comincia a prendere forma la coalizione che sfiderà l'amministrazione Moggio alle prossime elezioni comunali. Il nuovo progetto politico, presentato martedì sera nella sala eventi di Villa Ranzoni, alla presenza di militanti e cittadini, vede la collaborazione di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la lista guidata da Stefano Revello, con l'obiettivo di dar vita ad un'area alternativa alla legislatura uscente, lontana dalle logiche di partito.

A presentare i punti principali della lista civica Luca Guzzo, ex direttore della CNA di Biella, ora in pensione. Diversi i temi trattati, che saranno utilizzati per la campagna elettorale dei prossimi mesi: riqualificazione del verde urbano con una maggior cura delle tematiche ambientali; modifica e adozione di un piano regolatore innovativo e all'avanguardia; attenzione alla cultura con conseguente valorizzazione delle attività associative; nuovi progetti volti a favorire l'artigianato locale e il piccolo commercio.

Nel corso della serata nessun nome è stato svelato eccezion fatta per il candidato sindaco della coalizione, indicato nella persona di Fabrizio Cavalotti, già consigliere comunale e segretario del Pd di Cossato. Ai nostri taccuini ha così dichiarato: “Registriamo un rinnovato entusiasmo, c'è voglia di cambiamento. Siamo contenti e sorpresi dell'adesione di persone che mai si erano interessate alle questioni locali. Daremo voce anche a loro”.

All'inizio del nuovo anno, verranno molto probabilmente ufficializzati i nomi dei candidati della lista civica. Che forse vedrà tra le proprie fila anche Italia Viva, Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista, ad oggi fuori dal progetto della lista civica. “La porta è aperta – sottolinea Cavalotti - a tutti i movimenti che desiderano un rinnovamento per Cossato riconoscendosi nei nostri valori”.