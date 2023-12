Alessia Zuppicchiatti intervista Lino Spina. Il Blazer: come indossarlo e come sceglierlo

Cos'è il Blazer?

Il blazer è un capospalla più casual e meno strutturato di una giacca. È funzionale e versatile, adatto a molte occasioni.

Quali sono le tendenze per l'autunno inverno 2023 2024?

Come nelle stagioni precedenti, per questa stagione vengono proposti principalmente modelli oversize, con volumi ampi e spalle strutturate, da abbinare a pantaloni stretti. I modelli slim fit, sartoriali e doppiopetto, invece, possono essere indossati con pantaloni eleganti dritti. Per rendere il capo più informale, è sufficiente indossarlo con un maglione sottogiacca o con un paio di jeans o una camicia in denim.

Quali tessuti Biellesi consigli, quali colori e motivi per confezionare il blazer?

Se vuoi essere alla moda, il colore più trendy secondo me è il verde salvia per gli uomini e il verde acido per le donne, come proposto da Zegna, Piacenza, Botto Giuseppe e Cerruti. I colori più comuni, sia per gli uomini che per le donne, sono quelli classici di alta qualità come Valbiella, Piacenza, Loro Piana e Colombo: bianco, nero, blu navy, antracite, tortora, sabbia, grigio chiaro e beige. Tuttavia, è possibile trovare anche colori più vivaci, soprattutto per questa stagione, come i colori pastello (rosa cipria, azzurro cielo, glicine, salvia) e i colori fluo (giallo, arancione, verde, fucsia). I motivi classici più comuni sono i quadretti Vicky e le righe sottili, ideali per uno stile più bon ton. I famosi check biellesi di Drago, Reda, Luciano Barbera e Botto Giuseppe sono molto popolari sul mercato.

Quali sono le versioni più contemporanee?

Per l'inverno, i tessuti più richiesti sono la lana come il cachemire e i misti lana con un peso di 280-320 grammi. Tuttavia, per questa stagione vengono proposti anche diversi modelli in pelle o con stampe animalier. Le versioni più adatte all'ufficio sono quelle con una grammatura più leggera e con stampe fantasiose o floreali, o ancora con l'applicazione di bottoni metallici, strass e paillettes per le donne. Per la sera, ci sono anche eleganti proposte in Batavia e cachemire di Valbiella. Personalmente, punterei molto sulla proposta di ricami che rendono il capo ancora più unico.





Come scegliere quello giusto?

I miei consigli per uomini e donne sono i seguenti: se si ha una parte inferiore del corpo un po' più pronunciata rispetto al busto, sarebbe meglio evitare blazer troppo lunghi, che rischiano di accorciare la figura e mettere ancora più in evidenza le forme già accentuate. Se si hanno spalle importanti, sarebbe preferibile evitare capispalla troppo strutturati, soprattutto quelli con spalline imbottite. Il doppiopetto valorizza maggiormente le figure minute e sottili con poche forme. Se si ha una linea armoniosa con un punto vita da far risaltare, possono andare bene i modelli aperti sul davanti o con un solo bottone.

Cosa vorresti dirci in conclusione?