A Biella Natale è anche un avventuroso zoo safari tra le vetrine

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra i commercianti del centro di Biella, l’associazione “L’Orso al Centro” e il locale Ufficio WWF, insieme nella promozione della tutela del mondo animale, raccontandone la bellezza e sensibilizzando gli osservatori sulla necessità di tutelarli e proteggerli. Così, stimolando la fantasia a passo lento, tra via Italia osservando le vetrine degli esercizi aderenti, tutti potranno partire per un avventuroso viaggio intorno al mondo, un vero e proprio zoo safari.

Il WWF di Biella con lo staff tecnico dell'Oasi Giardino Botanico di Oropa, ha creato un percorso didattico che, guidato da una esotica mappa del safari e attraverso dei QR code, ha dato la possibilità di scaricare online delle schede sulle caratteristiche degli animali più rappresentativi esposti in vetrina. Quest’anno si è aggiunto anche un divertente quiz in cui, da soli o in compagnia, sarà possibile mettere alla prova le nostre conoscenze sugli animali, scoprendone anche curiosità e caratteristiche sconosciute. Per tutti i bambini che completeranno il quiz, li attende un piccolo gadget da ritirare presso l’Edicola dei Giardini Zumaglini.

Tutte le informazioni per scaricare la mappa e il gioco sono disponibili nel sito web: https://www.gboropa.it/Educazione/Kids.htm

Valentina Marangoni, Presidente WWF Biella: “Il progetto è una declinazione locale della campagna che da tempo il WWF Italia promuove per la tutela degli animali in carne ed ossa, stimolandone l’adozione attraverso l’acquisto di un peluche della stessa specie. Noi abbiamo voluto promuoverne la conoscenza attraverso il percorso in via Italia, con l’aiuto degli esercenti e di “L’Orso al Centro”, che qui ringraziamo per la fattiva collaborazione, La campagna internazionale sulle adozioni è presente sul sito web: https://sostieni.wwf.it/adozioni/”.

Antonina Lampo, promotrice dell’iniziativa con l’Orso al Centro: “Vedere i bambini divertirsi lungo via Italia al Safari di peluche l’anno scorso, ci ha riempito di gioia e visto che il lavoro svolto con WWF di Biella e commercianti aderenti ha dato il risultato sperato, abbiamo deciso di riproporlo!

L'entusiasmo e la disponibilità ricevuta per dare vita all'idea è un chiaro segno che tanto i negozianti, quanto le associazioni sono propositivi (e diremmo anche essenziali), grazie alla loro dinamicità, prodigandosi per sviluppare ed accogliere iniziative per il territorio promuovendo la solidarietà.