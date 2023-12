Il Cinema tra le nuvole a Valdilana, sorpresa con video di Alberto Barbera

Il 17 dicembre, al Cineteatro di Ponzone, gli alunni della Scuola Media di Mosso hanno regalato alla comunità una straordinaria serata con "Il Cinema tra le nuvole". Questa iniziativa, coordinata dalla prof.ssa Beatrice Ramazio e finanziata dal MIM, ha portato alla creazione di opere audiovisive originali incentrate sulla montagna e sulle sue comunità.

La serata, condotta con maestria dai ragazzi di fronte a un teatro gremito, ha offerto una carrellata di cortometraggi. Da "I Care", ispirato a Don Milani, a "Pollo Nord", sul cambiamento climatico, fino a "Il Ritorno", che affronta la Shoah, gli studenti hanno dimostrato una straordinaria autonomia e competenza nei ruoli di conduttori, valletti ed esperti. L'apice della serata è stato "Il Barone Romp3nte", un film che ha chiuso un percorso iniziato l'anno precedente come una sfida quasi casuale: trasformare un capolavoro letterario in un film.

Durante le vacanze estive, gli studenti e i professori Cerreia Varale, Delpiano, Ramazio e Salmistraro si sono incontrati per delineare l'idea, scegliendo "Il Barone Rampante" di Calvino come testo da leggere. A settembre, hanno avviato la stesura del pitch, del soggetto e della sceneggiatura. Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, hanno gestito tutte le fasi del progetto: scrittura del copione, casting, riprese, marketing, editing e post-produzione. I laboratori di produzione video con esperti esterni hanno contribuito a sviluppare competenze pratiche in inquadratura, esposizione della luce e montaggio. Da cortometraggi grezzi e immaturi si è giunti alla realizzazione di un film che ha sorpreso tutti.

L'avventura è stata ulteriormente arricchita dall'esperienza straordinaria di assistere al Piccolo di Milano alla rappresentazione teatrale de "Il Barone Rampante", diretta da Riccardo Frati, che ha onorato la serata con la sua presenza. Ringraziamo anche il Dirigente Scolastico e l'Amministrazione; Luisa Vuillermoz, Presidente del Gran Paradiso Film Festival, che ha inviato un video-saluto; gli esperti Luca Ghiardo, Umberto Mosca e Fabio Cancelliere. La serata si è conclusa con un'enorme sorpresa: il Prof. Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, ha inviato un affettuoso video, dopo aver visto i prodotti dei ragazzi, evidenziando la qualità del lavoro svolto e invitandoli a continuare a coltivare la grande passione per il cinema.