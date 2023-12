I Cantori di Camandona in trasferta per il Concerto di Natale

Il coro “I Cantori di Camandona”, diretto dal Maestro Mauro Mino Julio, è nuovamente in trasferta a Bistagno, ospiti della “Corale Voci di Bistagno” per il Concerto di Natale.

“Ci siamo conosciuti tramite fb quando stavamo organizzando la nostra Rassegna corale e sul sito Coralmente Insieme abbiamo visto la loro voglia di conoscere nuove realtà coraìli – spiegano - Contattati hanno risposto subito in maniera positiva ed ecco che il 30 settembre sono stati nostri ospiti. A loro volta, la corale stava organizzando i festeggiamenti per il loro 50° anno di fondazione e ci hanno chiesto se volevamo festeggiare con loro. Non potevamo certo dire di no e il 15 ottobre abbiamo avuto l’onore di aprire i festeggiamenti. Abbiamo subito instaurato un bellissimo rapporto di amicizia tanto da rimanere in contatto in maniera frequente e siamo stati nuovamente invitati a cantare con loro per gli Auguri di Natale venerdì 22 dicembre alle 21 presso il teatro S.M.S. Bistagno. Al termine verrà distribuito un fumante vin brulé offerto dal direttivo S.M.S. Sicuramente sarà una bellissima serata”.