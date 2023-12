Ladri a Pray, il Comune mette in guardia i cittadini: “Occhi aperti, stiamo in guardia” (foto di repertorio)

Ladri a Pray. Ne dà notizia il Comune sui propri canali social: “Purtroppo abbiamo avuto notizia che ieri dei ladri sono entrati in una casa nel centro di Pray. Avvisiamo tutta la popolazione di cercare di stare il più attenti possibile ai movimenti attorno alle vostre abitazioni, di non aprire la porta agli sconosciuti e se possibile dare un'occhio al vicinato. Se stiamo tutti in guardia siamo più sicuri e possiamo stare più tranquilli... teniamo tutti gli occhi aperti per tutelare le nostre famiglie e il nostro Paese”.