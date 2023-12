Dolore a Sordevolo per la morte dello storico della Passione Silvio Mossetti. A ricordalo il presidente dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo Stefano Rubin Pedrazzo: “La scomparsa di Silvio ci lascia tutti orfani di una persona speciale e importantissima per la nostra associazione; oltre ad essere stato per moltissimi anni nel consiglio direttivo, era un amico al quale ci siamo rivolti quasi quotidianamente per avere cenni storici sulla nostra tradizione sordevolese. Fino all’ultimo, Silvio era alla ricerca di documenti/fotografie e volumi inerenti alla Passione. Così facendo il nostro museo e la nostra storia si sono arricchiti di una documentazione importante . A nome di tutto il consiglio direttivo e di tutti i nostri soci ci uniamo al dolore della famiglia.Ti ricorderemo sempre caro Silvio con grande affetto”.