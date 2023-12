Crevacuore: 16enne in moto impatta con un'auto e finisce sotto il mezzo

Poco dopo le 20.30 di oggi, 21 dicembre, a Crevacuore in via Matteotti, un terribile incidente ha coinvolto un 16enne che a bordo della sua moto ha impattato con una Fiat Panda, finendo sotto il mezzo. I sanitari del 118, che nel frattempo hanno allertato Vigili del Fuoco e Carabinieri, hanno estratto il giovane che è stato trasportato in codice rosso in Ospedale. Gli accertamenti della dinamica e delle responsabilità sono in carico ai Carabinieri che attualmente, alle 21.15, sono ancora sul posto. I mezzi e il tratto di strada interessato sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Al momento non sono note le esatte condizioni del 16enne. Seguiranno aggiornamenti.