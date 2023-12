Andorno piange il Dottor Stefano Savino, noto farmacista, mancato all'età di 76 anni. Lo conoscevano tutti in paese e non solo. Con la sua calma sapeva consigliare chiunque andasse in farmacia, senza mai essere invadente.

L'attività era stata aperta nel 1978 con lo stesso dottore Stefano Savino, che negli anni successivi è stato poi affiancato dalla moglie, la dottoressa Daniela Mori.

I funerali del Dottor Savino, affidati all'impresa Figli di Mosca Giacomo, avranno luogo domani venerdì 22 dicembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale, quindi il corteo funebre proseguirà per il tempio crematorio di Biella.

Il rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Andorno oggi giovedì 21 dicembre alle 17,30.