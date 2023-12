Foto d’archivio: Natale a Oropa 1898 attraverso lo sguardo di Erminio Sella

I nostri migliori auguri di buon Natale che vi mandiamo con un’immagine dell’abbondante nevicata a Oropa fotografata da Erminio Sella nel dicembre 1898.

Erminio (1865 – 1948), reduce dal viaggio in America, durante il quale ebbe una grave perdita familiare a causa di un naufragio tra Seattle e l’Alaska, sembra ritrovare serenità accanto alle mura del Santuario di Oropa. Accompagnato da alcuni componenti delle famiglie dei suoi fratelli Vittorio, Gaudenzio, Carlo e delle sue quattro sorelle, Erminio inizia in quegli anni a dedicarsi agli sport invernali, in particolare allo sci; fu tra i primi ad utilizzarli nel Biellese.