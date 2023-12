Carabinieri, dal Kosovo gli auguri del Luogotenente Remy Di Ronco alla comunità di Bioglio

“Con grande gioia condivido con la nostra comunità il saluto e gli auguri del nostro Comandante Luogotenente Remy Di Ronco che dal Kosovo dove è in missione augura alla nostra comunità un Sereno Natale e un Felice 2024”. A scriverlo il comune di Bioglio sulla propria pagina web.

E aggiunge: “ Ringraziamo il nostro Comandante per il suo servizio alla nostra comunità, alla nostra patria e a chi ora ha bisogno delle sue competenze e capacità. Siamo orgogliosi che una parte preziosa del nostro paese dia prova di sé e porti il nome di Bioglio distante dalla nostra terra. Auguriamo al nostro Comandante un Natale in cui la distanza dagli affetti non faccia mancare la forza di restare fedeli ad un giuramento, la certezza che il suo servizio aiuterà una comunità a dotarsi di strumenti per vivere in pace e in sicurezza e la speranza che il suo esempio sappia indicare il cammino a molti giovani. Caro Comandante Remy ti aspettiamo al tuo ritorno per condividere questa esperienza che sicuramente ti arricchirà come militare e come uomo. Siamo orgogliosi di te!”