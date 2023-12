Da oggi, giovedì 21 dicembre sarà fruibile a Ponderano la uova area parcheggio ex vinicola in centro.

Gli stalli saranno a disposizione di chi si recherà in ambulatorio comunale, al salone polivalente, in sala conferenze e in farmacia.

Il parcheggio è esclusivamente in uso per le autovetture e motocicli e in primavera verranno completate i lavori riguardanti il tappeto d’usura e l’illuminazione.

Non ci sono stalli a pagamento.