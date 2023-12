23 dicembre: Donazione straordinaria di sangue

Il Servizio Trasfusionale dell'ASL di Biella organizza, per sabato 23 dicembre 2023, dalle ore 8.00 alle 11.00, una mattinata di donazione straordinaria di sangue. In un periodo dell'anno particolarmente significativo come quello delle festività natalizie, la comunità biellese di donatori di sangue è chiamata a unirsi per il più bel regalo che si possa fare: la vita.

Prenotazioni per la donazione straordinaria di sangue

I donatori potranno prenotarsi per partecipare a questa giornata di solidarietà attraverso l’Agenda aziendale informatica, al Sito Internet biellacliccaedona.mesis.it.

Al termine della procedura, il donatore riceverà una e-mail di conferma all’indirizzo inserito con la conferma che la procedura è andata a buon fine.

È possibile prenotarsi in una delle fasce orarie disponibili, dalle ore 8.00 e alle 11.00.

I prelievi vengono eseguiti presso il Servizio Trasfusionale ASL BI (Piano Terra, lato Ovest – Ospedale – via dei Ponderanesi, 2, – Ponderano).