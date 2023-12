Sciopero di 8 ore domani, attenzione ai servizi che potrebbero non essere erogati

Domani, venerdì 22 dicembre sarà sciopero per tutti i dipendenti del terziario, distribuzione, pubblici esercizi, ristorazione, agenzie di viaggi, alberghi e aziende termali.

Uno sciopero, per l’intera giornata o turno di lavoro, proclamato unitariamente dalle categorie di Cgil Cisl e Uil che riguarderà a livello nazionale oltre 5milioni di lavoratrici e lavoratori in attesa ormai da anni dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

La giornata di stop indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs è finalizzata a sollecitare un avanzamento dei negoziati, denunciare lo stallo delle trattative e l’ormai insostenibile situazione in cui versano le lavoratrici e i lavoratori mentre i settori del terziario e del turismo registrano una ripresa e un aumento dei fatturati.

Una fase di mobilitazione che da mesi sta portando, nei posti di lavoro, tra delegate e delegati, lavoratrici e lavoratori le ragioni dello sciopero, le motivazioni che hanno portato i sindacati di categoria a non accettare le proposte delle parti datoriali sui rispettivi tavoli negoziali.

“Il messaggio, rivolto alle associazioni imprenditoriali di settore, è chiaro – si legge in una nota del sindacato – non c’è più spazio e tempo per tattiche dilatorie o espedienti volti a eludere un’assunzione di responsabilità da parte delle imprese e delle loro associazioni di rappresentanza”.