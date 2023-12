Promozione territoriale, Candelo sotto i riflettori: presto una mappa per le attività commerciali.

Nel mese di Dicembre Candelo si è rivelato un laboratorio di attrattività: eventi natalizi, la visita del Presidente Cirio, il Ricetto in TV e molte altre iniziative che hanno decretato il successo del “monumento” biellese. Grazie alla costante sinergia, come sottolinea il Sindaco, Paolo Gelone, con la Pro Loco, gli enti e associazioni territoriali, è stato possibile cogliere occasioni di visibilità e promozione del territorio. Per l’occasione il Sindaco ha presentato una mappa che, introdotta nell’anno nuovo, illustrerà le attività commerciali del paese, al fine di valorizzarle. La bozza, una volta ultimata, permetterà a cittadini e turisti di orientarsi con maggior facilità, favorendo il commercio e segnalando l’ubicazione delle attività.

“L’aumento costante di turisti e partecipanti agli eventi – sottolinea il Sindaco, - richiederà un maggior impegno ed è per questo che valuteremo l’ampliamento della disponibilità di parcheggi e un dialogo proattivo con enti e cittadinanza. L’amministrazione non intende fermarsi e punta a risultati concreti, intendiamo garantire un successo continuativo e portare un impatto positivo su tutti; per questo proporremo diverse iniziative.”