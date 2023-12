Previsti venti forti e foehn su tutto il Piemonte

“L’espansione di un anticiclone atlantico verso l’Europa occidentale e la progressiva discesa di una vasta area depressionaria di origine polare verso l'arco alpino centro-orientale determinano, dal pomeriggio odierno, una decisa intensificazione della ventilazione, dapprima con venti da nordovest molto forti in quota e successivamente con la progressiva estensione del foehn agli sbocchi vallivi e alle aree collinari nel corso della serata. Domani è previsto foehn diffuso a tutta la regione”. A darne notizia l'Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Sono attese raffiche superiori ai 140 km/h sulle creste alpine, oltre i 100 km/h nelle valli nordoccidentali e fino agli sbocchi vallivi e oltre i 70-80 km/h su zone di pianura e collina nella giornata di domani. Sabato residue condizioni di foehn sulle alte valli e di vento forte in quota, graduale attenuazione della ventilazione invece sulle pianure. I venti porteranno anche un forte aumento delle temperature principalmente sulle pianure e zone pedemontane, con una variazione localmente di circa +12-15°C nelle minime e +10°C nelle massime rispetto alla giornata odierna. Questa situazione meteorologica favorevole alla dispersione degli inquinanti verrà tenuta in considerazione domani per l'emissione del bollettino che regola il semaforo antismog. Si segnala pertanto di porre attenzione al bollettino che verrà emesso domani venerdì 22 dicembre 2023”.