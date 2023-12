Premiati due volontari storici della Protezione Civile della Città di Biella

Nei giorni scorsi e con l'occasione dello scambio degli auguri per le feste natalizie, l'Amministrazione comunale, rappresentata dall' Assessore alla Protezione Civile Marzio Olivero, nel ringraziare tutti i Volontari che nel corso dell'anno hanno svolto i vari servizi di Protezione Civile per la Città, ha consegnato un ringraziamento particolare, rappresentato da un targa, ai due volontari che hanno raggiunto i 20 anni di attività nel Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Biella, Fantone Franco e Tonev Tonev Emil (nelle foto il Volontario Fantone riceve la targa dall'Assessore Marzio Olivero, mentre Tonev Tonev Emil dalla referente del Servizio di Protezione Civile Geom. Valeria Magnani).

Attualmente il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Biella è formato da circa 30 volontari ed ha in dotazione diversi automezzi ed attrezzature per la gestione degli interventi di emergenza in caso di calamità, sia sulla Città di Biella che nel territorio di altri 25 comuni con apposita convenzione. In caso altresì di attivazione del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile, il Gruppo Comunale interviene sia per emergenze sovracomunali nel territorio della Provincia di Biella che in emergenze nazionali, come nel caso delle recenti alluvioni in Emilia Romagna e Toscana.