Il Paesaggio della lana nel Biellese, una visione strategica: tante le riflessioni ma anche gli spunti rivolti al futuro

Lo scorso venerdì 15 dicembre si è svolto presso Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, il convegno “Il paesaggio della lana nel biellese: una visione strategica”, evento conclusivo della seconda fase del progetto Woolscape realizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa Risparmio di Biella.

È stata l’occasione per presentare al territorio i risultati del progetto, ma anche per raccogliere idee e considerazioni sul futuro del paesaggio della lana, partendo da un'analisi delle potenzialità e delle modalità di sviluppo turistico e culturale dell’iniziativa. Nel suo discorso di apertura Marcello Vaudano, Presidente del DocBI – Centro Studi Biellesi, ha rinnovato la soddisfazione per gli esiti del progetto e ha dato avvio ai lavori di confronto e incontro sul Paesaggio della lana. Una mattinata intensa che ha saputo dare voce ad autorevoli relatori che hanno raccolto la sfida di creare un pensiero condiviso e strategico sullo sviluppo di un territorio che può raccontare moltissimo a livello produttivo, culturale e turistico.

Nel periodo primaverile ed estivo, attraverso un ricco calendario di eventi, i quattro partner di progetto - DOCBI, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Fatti ad Arte, Viaggi e Miraggi - hanno evidenziato il risultato del lungo percorso di antropizzazione del territorio, influenzato da due elementi generatori: l’acqua e la lana. Il paesaggio quindi è stato il fulcro attraverso il quale sono stati coniugati aspetti diversi, saperi scientifici e culturali, che, come ricordato da Paolo Furia dell’Università di Torino, fanno in modo che il paesaggio sia un elemento di unione e di condivisione. Anche Paola Borrione, di Fondazione Santagata, ha affrontato il tema del paesaggio come opere combinate della natura e dell’uomo.

Andrea Rolando, del Politecnico di Milano, ha portato una riflessione sulla dinamicità del paesaggio, un elemento vivo che deve essere attraversato e attraverso il quale ogni cosa può diventare luogo strategico di crescita e sviluppo con un accento particolare sulle infrastrutture e sull’archeologia industriale. Il convegno ha rappresentato l’occasione per relazionarsi con altre esperienze nazionali che hanno molto in comune con Woolscape, come il progetto “TIPO” della Città di Prato presentato dall’Assessore Gabriele Bosi; il progetto “AlpTextyle” di Regione Lombardia presentato da Maria Agostina Lavagnino e il progetto IntessiAMO il cammino - Stelle stanche, un cammino che collega le città di Brescia e Bergamo ideato dall’artista Laura Renna, che ha raccontato alla platea gli esiti di questo interessante intervento. Questo confronto ha aperto un dibattito sulle strategie e le sinergie territoriali attivabili per potenziare le attività sul Paesaggio della Lana e per renderlo un segno distintivo e attrattivo del nostro territorio.

Gli interventi di Cinzia Sasso e di Giusy Bettoni hanno contribuito a ragionare sul tessile e sulla moda come elementi in sinergia con il paesaggio e il territorio, proprio perché basati sul lavoro e sulla creatività delle persone che sono elementi costituenti del paesaggio. La mattinata si è conclusa con l’intervento del manager Andrea Redaelli che ha presentato il progetto del Museo del tessile recentemente nato nel biellese. Un hub di ricerca e produzione di pensiero, eventi, conversazioni dove far convergere l’industria tessile, il materiale, il mondo della moda, dell'arte, della tecnologia digitale e della cultura sociologica e antropologica.

Tante le riflessioni ma anche gli spunti progettuali rivolti al futuro: la partecipazione a nuove opportunità di finanziamento per ampliare le progettualità, il coinvolgimento di ulteriori partner per una maggiore capillarità del progetto e la costituzione di due comitati, uno scientifico e uno imprenditoriale per garantire l’ampliamento e la strutturazione di un Paesaggio della Lana in dialogo costante con il territorio ma anche con il mondo economico e innovativo. Il progetto Woolscape è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.