Biella, il sindaco Corradino saluta i dipendenti comunali in pensione nel 2023

"Ci tengo stamani a ringraziarvi personalmente - ha detto il sindaco Claudio Corradino rivolgendosi agli ex dipendenti comunali - perché dopo tanti anni di servizio nel nostro ente potete godervi la pensione”. Così si è aperta questa mattina la Cerimonia a Palazzo Pella per salutare ufficialmente i diciannove dipendenti del Comune di Biella che sono andati in pensione nel corso del 2023. Si tratta di: Angelica Agosti, Rossana Annuiti, Gloria Ardizzone, Graziella Bergamasco, Laura Boschetti, Antonietta Calabrese, Silvana Cristofoli, Paolo De Rossi, Paola Degiorgi, Massimo Folli, Gino Giordani, Chiara Grosso, Giancarlo Magliano, Massimo Manzi, Anna Rubatto, Mara Saramin, Paola Savio, Gianni Tiboldo e Luisa Vialardi.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti per l'impegno profuso negli anni di servizio: “Mi dispiace davvero fare a meno della vostra presenza e della vostra professionalità perché bisogna riconoscere che Biella è un Comune apprezzato da tutti anche grazie al lavoro fatto nelle diverse sedi. La qualità dei servizi nasce da queste stanze e dalle altre sedi comunali grazie all'amore che ciascuno di voi ha messo nell'attività quotidiana: avete seminato bene e mi auguro che coloro che hanno raccolto il vostro testimone possano seguire le vostre orme”. E ha concluso Corradino.

“Voi appartenete alla generazione che è entrata negli uffici comunali tanti anni fa, quando si lavorava ancora col cartaceo e non esistevano i sistemi informatici, un periodo in cui le norme degli enti locali erano molto diverse da quelle di oggi. Il passaggio al digitale lo avete vissuto sulla vostra pelle, vi siete dovuti impegnare e rimettere in discussione più volte per adattarvi a questo passaggio epocale e alle procedure che cambiavano, per continuare a dare servizi efficienti ai cittadini. Quello di stamani vuol essere dunque un momento di festa, un grande abbraccio collettivo per augurarvi tante soddisfazioni in questa nuova fase della vita".

All’incontro erano presenti anche il vice sindaco Giacomo Moscarola e gli assessori Silvio Tosi, Barbara Greggio, Isabella Scaramuzzi, Davide Zappalà e Marzio Olivero. Il sindaco Corradino ha infine consegnato le tradizionali pergamene quale tangibile testimonianza di stima, riconoscenza e gratitudine per l’impegno profuso durante gli anni di servizio, e con l’augurio di un futuro sereno e ricco di soddisfazioni; al termine della quale, insieme a numerosi dipendenti ancora in servizio, si è svolto un simpatico scambio degli auguri natalizi e un rinfresco.