Babbo Natale del Borgo di Candelo in visita ai bambino dell’Ospedale per la consegna dei regali FOTO

Martedì 19 dicembre Babbo Natale del Borgo di Candelo è stato in visita alla Pediatria dell’Ospedale di Biella per incontrare i bambini del reparto, che lo hanno accolto con emozione e stupore. Babbo Natale ha consegnato peluche, libri e colori per regalare dei momenti di svago e di serenità a coloro che trascorreranno le festività natalizie nel reparto.

Pro Loco e Comune di Candelo hanno organizzato l’iniziativa: dopo il successo del Borgo di Babbo Natale tra le rue del Ricetto si sono impegnati e attivati insieme per portare la magia natalizia anche tra le camere di degenza.

Presenti all’evento il Sindaco di Candelo, Paolo Gelone, e il Presidente della Pro Loco, Cristian Bonifacio, che hanno sottolineato l’importanza dell’impegno sociale e la soddisfazione dell’aver incontrato nei mesi di novembre e dicembre oltre 11 mila bambini.

L’ASL di Biella ringrazia pubblicamente il Comune e la Pro Loco di Candelo per la disponibilità nei confronti dell’Ospedale e per la sensibilità dimostrata verso i più piccoli.