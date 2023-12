Acqua pubblica, fumata nera da Egato 2

Ancora nessuna decisione sul gestore dell’acqua nel Biellese per i prossimi 30 anni. E’ saltata infatti la decisione in programma oggi, giovedì 21 dicembre, presso la conferenza di Egato 2, l’autorità d’ambito per le province di Biella e Vercelli, per Casalese e Valenzano in provincia di Alessandria, per due Comuni in provincia di Novara ed 1 in quella di Torino.

Conferenza di cui fanno parte, con rispettive quote di partecipazione le 5 province interessate, 5 Unioni Montane (tutte site nelle province di Vercelli e Biella), e 15 ambiti territoriali che raggruppano per area i 172 Comuni dei vari territori.

Oggi la decisione è saltata per una questione procedurale, come spiega Claudio Corradino, Sindaco di Biella e Presidente di Egato 2: “La scelta sul tipo di affidamento per i prossimi 30 anni è subordinata all’approvazione del piano d’ambito che deve essere approvato con la partecipazione del 100% dei soggetti che compongono la conferenza. Oggi questo quorum non c’era e quindi, senza piano d’ambito, non abbiamo potuto procedere alla scelta sull’affidamento. Abbiamo rinviato al 31 gennaio 2024”.

Ricordiamo quindi in cosa consiste la decisione che Egato 2 dovrà prendere il 31 gennaio.

Attualmente sul territorio di Egato 2 operano 5 gestori: Cordar Biella, Cordar Valsesia e Valsessera, Am+, SII (soggetti interamente pubblici). E ASM Vercelli, società mista partecipata per il 60% dalla privata IREN.

Ci sono tre possibilità di scelta del gestore. L’affidamento del servizio alle società di servizio idrico partecipate dai Comuni dei territori, il cosiddetto “affidamento in house”, sinonimo di gestione pubblica dell’acqua. La gara europea a cui possono partecipare sia soggetti pubblici che imprese private. La gara a doppio oggetto, in cui il 70% del servizio idrico è affidato a soggetti pubblici, ed il restante 30% è oggetto di gara.

Egato 2, preso atto che la maggioranza dei sindaci si è espressa per l’affidamento in house, ha chiesto uno studio sulla formula economicamente meno impegnativa. Con queste risposte da parte del consulente: la formula migliore è la società mista, perché oggi ASM Vercelli ha la bollettazione con la tariffa più bassa ed il livello di investimenti più alto; l’affidamento in house comporterebbe di liquidare l’investimento fatto da IREN in ASM Vercelli, pari a circa 50 milioni di euro.