Chiavazza: le oche del laghetto sono tornate a casa, FOTO e VIDEO

A giugno, alcune delle oche del laghetto di Chiavazza al parco in Regione Croce erano state portate a Cascina Rovet. Oggi, giovedì 21 dicembre, sono tornate a casa.

"Prima di tutto ringrazio Andrea Ferrero che mi ha tenuto gli animali fino a questo periodo - commenta Nicolò Chiola che gestisce questa magnifica realtà - . Noi dovevamo fare dei lavori che ora abbiamo portato a termine, e ora sono contento che siano tornati. Adesso con il Comune vedremo il da farsi. Intanto ringrazio anche gli Alpini che come ogni anno anche questo ci hanno dato il loro contributo per mantenere in buono stato il laghetto con tutti gli animali che lo popolano".