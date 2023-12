Sport e disabilità: dalla Regione 400mila euro per le protesi

In arrivo 400mila euro da destinare a protesi per la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità. La notizia è stata riferita dall’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi nell’ambito dei question time, in risposta ad un’interrogazione a risposta immediata di Silvio Magliano (Moderati).

“Questione di poche settimane - ha annunciato l’assessore Icardi - e poi il bando per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di protesi a tecnologia avanzata, per la pratica sportiva da parte delle persone con disabilità motoria, potrà essere pubblicato. Il tetto di spesa individuato per la Regione Piemonte ammonta a 395mila euro. Saranno presto definite le corrette procedure per consentire ai beneficiari l’accesso alla preventiva visita medico-sportiva, altra condizione necessaria alla pubblicazione del bando.

“Ci fa piacere - ha replicato Magliano - che lo stesso Assessore Icardi abbia usato abbia parlato non solo di obbligo di legge, ma di questione di civiltà. Sosteniamo convintamente questo modello di inclusione. La realizzazione personale e la tutela della stessa salute delle persone con disabilità motoria passano anche attraverso la piena libertà di praticare sport e questo è un modello che sostentiamo convintamente”.

La Regione Piemonte, in collaborazione con i rappresentanti delle Regioni Toscana, Marche e Lombardia, ha partecipato alla definizione del testo del decreto ministeriale sul tema della "Erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica”. La Regione ha già provveduto a chiedere alle Asl di individuare un referente che possa seguire la corretta applicazione di tutte le disposizioni contenute nel Decreto.

