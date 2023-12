Fondi di riqualificazione urbana 2021, Moscarola: “Fu un errore della Giunta”

Ricordate i famosi fondi che il Comune di Biella perse nel 2021 per non aver partecipato al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (i cosiddetti Fondi Pinqua) che causarono una crisi della Giunta Corradino con l’uscita dell’Assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà?

E ricordate che i Fondi Pinqua totali per le province piemontesi furono 260 milioni di euro, con Vercelli che ne prese 41, con Biella unica in Piemonte a rimanere a bocca asciutta? Leggi PNNR, oltre 260 milioni di euro al Piemonte per 20 progetti di riqualificazione centri urbani e inclusione sociale

Se ne è parlato ieri, martedì 19 dicembre, in Consiglio Comunale a Palazzo Oropa a seguito di un’interrogazione presentata dai gruppi di minoranza Biella al Centro, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro da titolo “Fondi Pinqua–Vercelli presentati alla cittadinanza: a Biella quando?”

Ha risposto il Vice Sindaco Giacomo Moscarola dichiarando: che: “Fu un errore della Giunta”.

Ammissione di responsabilità che non ha soddisfatto gli interroganti. “Con quei fondi – dichiara Paolo Robazza di Biella al Centro– Vercelli riqualifica il centro storico. A Biella, invece, dopo quell’errore, è partita la corsa per accaparrarsi ogni bando. Come quello, vinto, che prevedeva il completo abbattimento e rifacimento di una scuola quando non c’erano scuole da abbattere. E’ stata scelta la scuola del Thes, senza che fosse arrivata alcuna segnalazione da parte della dirigenza scolastica”.