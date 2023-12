DDL Made In Italy, Chiorino: "Traguardo storico"

"Il DDL Made In Italy approvato oggi è un traguardo storico per la valorizzazione, la promozione e la tutela delle produzione originali italiane. Una svolta voluta dal Governo di Giorgia Meloni che avrà ricadute positive sull'occupazione e sulla competitività delle imprese sui mercati internazionali. E che definisce in un modo sempre più marcato la politica industriale dell'Italia e le grandi opportunità di crescita della nostra Nazione".

Lo dichiara Elena Chiorino, Assessore al Lavoro della Regione Piemonte