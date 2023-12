Zumaglia, da Vaglio Giors bottiglie di valore per il regalo perfetto, FOTO

Siamo entusiasti di presentare la nostra esclusiva collezione di vini, liquori, grappe e brandy della nella nostra enoteca. Abbiamo una vasta selezione di bottiglie speciali da regalo, utili per momenti indimenticabili, sia tavola che per le occasioni delle festività Natalizie, o semplicemente per coccolarsi. Ogni bottiglia è curata attentamente per garantire la qualità e l'autenticità del prodotto.



La nostra offerta comprende una varietà di liquori provenienti da diverse regioni italiane e internazionali, ciascuno con il suo profilo di sapore unico e distintivo. Dalle grappe italiane tradizionali ai brandy invecchiati, le nostre selezioni sono adatte alle persone più esigenti.



Anche per i liquori, offriamo la spedizione in tutta Italia utilizzando metodi di imballaggio sicuri, per garantirne l'integrità, pronte per le tavole importanti, pranzi, cene in compagnia o serate di fronte al focolare.



Da Vaglio Giors sono disponibili regali speciali attraverso la conoscenza e consulenza diretta di Mariella, che grazie alla sua competenza vi può consigliare al meglio per i vostri regali.



Orario negozio

Lunedì 10.00-12.30

15.30-19.30

Da martedì a sabato 8.30-12.30

15.00-19.30

Per info:

015.561310

vinivaglio@gmail.com

Via I Maggio, 6, Zumaglia (prima del bivio per Ronco Biellese).