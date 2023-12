Franciacorta sotto l'albero al Symposium di Chiavazza

E' quasi Natale e su grande richiesta della clientela l'Enoteca di Chiavazza proporrà per questo venerdì 22 e sabato 23 dicembre, a partire dalle 18.30, una fantastica degustazione di emozionanti bollicine della Franciacorta. Il Sommelier, titolare del locale, Maurizio Mazzuchetti, si è affidato ad un produttore di nicchia, la Tenuta Montedelma, proponendo un Brut, un Satent ed un Pas dosè, sboccatura 2016 con la formula 3 calici per 20 euro.



Per chi lo desidera saranno abbinati deliziosi taglieri.

È gradita la prenotazione.

Symposium Wine Training si trova a Biella Chiavazza via F.lli Cairoli 2 per info e prenotazioni 015 0155072 335 5982038 - sywinetr@gmail.com