Vigliano: un grande successo la festa di Natale in Piazza Martiri

La carica dei Babbi Natale

La giornata di domenica è stata un susseguirsi di eventi coinvolgenti, iniziata con la corsa dei Babbi Natale: un appuntamento ludico-sportivo che ha visto le vie del paese popolarsi di partecipanti entusiasti, vestiti per l’occasione in tema natalizio. La corsa non competitiva - promossa nell'ambito del progetto comunale "MoveUp Vigliano", con il contributo della Regione Piemonte e resa possibile grazie all’ASD Podistica Vigliano - ha registrato la partecipazione entusiastica di 164 persone, dimostrando il coinvolgimento diffuso della comunità nel desiderio di condividere momenti gioiosi e di sport, con la presenza, oltre di numerosi atleti, anche di famiglie con bambini. Particolarmente degno di nota è stato il gruppo di atleti della ASD Vilianensis, che con i suoi 28 partecipanti ha dimostrato una partecipazione significativa, testimoniando l'entusiasmo e l'unità della squadra nell'abbracciare lo spirito natalizio.

Il Villaggio Natalizio in Piazza Martiri

Grazie all’impeccabile organizzazione dell’Ass. Turistica Pro Loco di Vigliano - con la collaborazione dell’Ass. Podistica Vigliano, in Viaggio con Gabri, ACAV di Vigliano e con la partecipazione di Ass. Stelle Luminose, Gruppo Alpini Vigliano, oratori S.M.A. e S. Giuseppe, Gasthof e Azienda Vinicola Montecavallo - la piazza principale di Vigliano, per l’intera giornata di domenica, si è trasformata in un suggestivo Villaggio di Babbo Natale con tantissime proposte, dove luci scintillanti, colori vivaci e decorazioni natalizie hanno creato un'atmosfera fiabesca, grazie alla passione di due cittadini viglianesi, Maurizio Scotti e Roberto Valcauda, che hanno curato ogni minimo dettaglio degli allestimenti luminosi.

Una domenica anche molto golosa, con la distribuzione da parte del Gruppo Alpini di Vigliano del vin brûlé, che ha riscaldato l'atmosfera fin dal mattino, della buonissima polenta concia a cura della Pro Loco e delle squisite frittelle preparate da Gasthof, che hanno deliziato i presenti nel corso della giornata.

Ottimo riscontro anche per il mercatino degli hobbisti, con la presenza di 47 bancarelle, che ha offerto ai visitatori una vasta gamma di prodotti artigianali e creazioni originali, rendendo l'esperienza di shopping natalizio unica e memorabile.

I più piccini hanno potuto consegnare le loro letterine direttamente a Babbo Natale, che affiancato dai suoi aiutanti, gli Elfi e la simpatica renna Rudolph, ha reso ancora più magica la giornata dei bimbi, distribuendo oltre 250 doni ai più piccoli: la sua casetta, circondata da sorrisi e occhi scintillanti, è diventata il cuore pulsante della manifestazione, incanalando il vero spirito natalizio.

Molto più di una semplice celebrazione natalizia

L'assessore alle manifestazioni ed eventi del Comune di Vigliano Biellese, Luca D'Andrea, ha sottolineato con orgoglio come la manifestazione natalizia in Piazza Martiri, sia diventata una tradizione radicata nel cuore di Vigliano: con il passare degli anni, la festa natalizia viglianese, è cresciuta e non solo in termini di partecipazione, ma anche di varietà di attività proposte. La sinergia tra diverse realtà e associazioni del territorio ha contribuito a plasmare l'evento in una manifestazione eclettica, ricca di nuove proposte e attività che catturano l'attenzione di sempre più partecipanti. I festeggiamenti natalizi in Piazza Martiri Partigiani sono divenuti una tradizione, un appuntamento annuale da non perdere, che continua a rafforzarsi grazie all'impegno e alla dedizione delle associazioni coinvolte e delle tante persone che, con il loro contributo, riescono a rendere ogni edizione sempre più unica e indimenticabile.