Scuola e famiglia, un legame speciale

Città Studi Biella ha sempre dedicato, negli anni, particolare attenzione ai legami fra scuola e famiglie degli studenti, offrendo sostegno attivo alle loro esigenze e fragilità. Nel 2023, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente queste interazioni, è stato attivato un percorso di confronto dedicato ai genitori e ai tutori dei ragazzi, sviluppato in collaborazione con un mediatore familiare esterno. Durante i 6 meeting previsti genitori e tutori hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e affrontare tematiche legate alle sfide dell'adolescenza, promuovendo l’avvicinamento tra scuola e famiglia e potenziando il dialogo. Obiettivo: condivisione dei goals didattici, raccolta delle difficoltà riscontrate e fornitura di informazioni sui servizi territoriali. Agli incontri si è aggiunto un tocco di dolcezza: gli studenti e le studentesse si sono impegnati nella preparazione di dolcetti da offrire alle proprie famiglie, rendendo più accoglienti e conviviali i momenti. I corsi di formazione professionale, infatti, non si fermano alla sola istruzione: essi vogliono far crescere gli studenti come persone, formandoli e aiutandoli a inserirsi nel mondo del lavoro. L’obiettivo, infatti, è quello di promuovere la loro crescita educativa, culturale e professionale. Città Studi Biella, propone due percorsi di studio per ragazzi e ragazze dedicati al mondo della ristorazione: Operatore delle Produzioni Alimentari e Tecnico delle Produzioni Alimentari, della durata rispettivamente di 3 anni e 1 anno, finalizzati all’ottenimento della Qualifica e del Diploma professionale.

