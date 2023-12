IIS Eugenio Bona di Biella al Parlamento europeo, ospite dell’europarlamentare Gianna Gancia

Durante l'incontro, l'On. Gancia ha sottolineato l'importanza di unire le forze per costruire un’Europa migliore, più libera, equa e sicura. "Incredibilmente fiduciosa nelle idee e nelle capacità dei giovani, siete voi i veri protagonisti del futuro per un'Europa migliore", ha dichiarato l'On. Gancia “incoraggiare la partecipazione dei giovani alle scelte dell’Unione e accogliere le loro proposte è fondamentale, così come esortarli ad andare a votare per essere i futuri protagonisti del destino europeo”. L'incontro ha offerto anche l'opportunità per le ragazze e i ragazzi di immergersi nell'atmosfera natalizia di Strasburgo, animata dai mercati di Natale.